Feurs gagne de nouveau chez Recy Saint-Martin et retourne en NM1

NM1

Crédit photo : François Perrot

Lors de la seule belle des quarts de finale des playoffs de Nationale 2 masculine (NM2), Feurs a gagné chez l'Eveil Recy Saint-Martin 76 à 65, confirmant son résultat du match retour vendredi. Les Enfants du Forez valident donc leur montée en Nationale 1 masculine, deux ans après avoir demandé sa rétrogradation en NM2. L'équipe de Romain Tillon rejoint ainsi Hyères-Toulon, Loon Plage et Berck en Nationale 1. Dans ces playoffs, ce sont donc deux équipes de la poule A et deux équipes de la poule C qui se sont imposées.