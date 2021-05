Glenn Duro s'engage avec Tremblay

NM2

Crédit photo : Gerard Heloise

Après cinq saisons en Nationale 1, Glenn Duro (1,93 m, 33 ans) va quitter le troisième échelon du basket français direction la Nationale 2. L'ailier français tournait à 8,6 points à 40,6% de réussite aux tirs, 3,6 rebonds et 1,8 passe décisive pour 8,7 d'évaluation avec Besançon en 2020-2021. L'ancien joueur de Cergy, Gries-Oberhoffen, Tours et Challans a signé au Tremblay Athlétique Club pour l'exercice prochain.

Le club a d'ailleurs annoncé plusieurs changements dans son effectif pour la saison à venir. Moustapha Diop, Stanly Duarte Tavares, Sophian Rafaï et Seydina N'Diaye seront toujours de l'aventure tandis que six joueurs sont sur le départ. Il s'agit de Tristan Toneguzzo, Nassim Méhiaoui, Jessy Kangaba, Rholy Mouliom, Mehdi Gabsi et Alan Thompson.