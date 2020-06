Jaiteh, Michineau, Moundou-Missi... Poissy recrute du lourd !

NM2

Septième de la poule C de Nationale 2 à l'arrêt de la saison 2019/20, avec un bilan de 19 victoires et 8 défaites, le Poissy Basket contruit désormais son futur groupe.

Côté départs, Kévin Closson retourne à Cergy-Pontoise (NM2), Rija Lahontan signe à Aubenas (NM2) et Julien Sauret s'engage à Cormontreuil (Prénationale). Les autres joueurs sur le départ (Mathis Brouvet, Aymen Bouzid, Alexis Burtin, Rudy Eale et Mathis Sellin) n'ont pour l'instant pas officiellement retrouvé de club.

Du côté des prolongations, le club des Yvelines (78) a trouvé un accord avec Loick Mendes (1,96 m, 29 ans). L'ailier formé à la Chorale de Roanne tournait cette saison à 7,2 points par match. La deuxième prolongation est celle du poste 4/5 Serigne Gueye (2,05 m, 26 ans). Arrivé l'été dernier dans le 78 en provenance de l'ES Gardonne Basket, le joueur sénégalais valait cette saison 11,2 points et 5,8 rebonds par match.

La première recrue du club est Sébastien Michineau (1,80 m, 29 ans). Passé par la Metropolitan Preparatory Academy au Canada avant de revenir en France et de jouer à Poitiers, le grand-frère de David Michineau rejoint Poissy après une saison blanche, suite à une opération du poignet en 2019. Avant sa blessure, il tournait à 12,6 points, 3,1 rebonds et 2,7 passes décisives pour 9,6 d'évaluation au GET Vosges en Nationale 1.

La deuxième recrue du club débarque du Mans JALT en Nationale 2, Malamine Bah (2,02 m, 28 ans). Entre autre formé à Vichy puis à Levallois, le poste 4/5 était dominant avec Le Mans et tournait à 14 points par match.

Steve Moundou-Missi (2,01 m, 28 ans) arrive de Neuilly en Nationale 3. L'ailier shooteur était le meilleur marqueur de Nationale 3, toutes poules confonfues, avec 22 points par match.

La quatrième recrue du club est Aboubakar Jaiteh (1,92 m, 21 ans). Le petit frère de Mam Jaiteh sort d'une saison blanche après avoir effectué ses années Espoirs du côté de Nanterre 92 (128 matchs sur cinq saisons).

Et la dernière recrue du club arrive de Nationale 1, Antonin Chardon (1,93 m, 28 ans) en provenance de Avignon. le joueur formé à Besançon tournait à 4,9 points et 3,1 rebonds en 21 minutes en Nationale 1. Il met un terme à sa carrière de joueur professionnel afin d'entrer en école de gendarmerie.

L'effectif prévisionnel de Poissy pour la saison 2020/21 :