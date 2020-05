Jean-Paul Rebatet nouveau coach de Beaujolais

NM2

Le départ son entraineur Romain Tillon a été une nouvelle inattendue. Pour le remplacer, le Beaujolais Basket (leader de la poule A de Nationale 2 au moment de l'arrêt de la saison) a décidé faire confiance à un entraineur d'expérience, avec un gros CV. En effet, Jean-Paul Rebatet a accepté l'offre du pensionnnaire de Nationale 2 masculine.

Passé par l'ASVEL, Cholet, le PSG-Racing, Besançon ou encore Evreux, ce technicien de 68 ans amènera donc toute son expérience et sa science du jeu au club du Rhône, mais pas que. Il aura aussi le rôle de former le nouvel assistant et ancien meneur du club Boudjema Yaici. Celui qui a également entrainé des sélections nationales (la République centrafricaine, le Maroc, le Gabon, l'Egypte où encore le Burkina Faso) ou les équipes de France jeunes, occupait le banc de Tain-Tournon (où jouait notamment Jesse Delhomme) en Nationale 3 sur la saison écoulée. Dans la poule A, lui et ses joueurs étaient classés quatrièmes avec un bilan de 11 victoires pour 7 défaites.