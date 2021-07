Jean-Stéphane Rinna s'engage à La Pontoise pour une dernière danse

NM2

Crédit photo : Laurent Peigue

Retraité depuis un peu plus d'un an des parquets professionnels, Jean-Stéphane Rinna (2,05 m, 37 ans) a toujours la soif et l'envie d'évoluer au basket. L'emblématique intérieur de Saint-Chamond, qui a passé 12 ans au club (!), s'est lancé un ultime challenge en signant à La Pontoise (NM2).

Même s'il continuait à tâter la balle orange avec l'équipe amateur, cette décision prise fait suite à l'arrêt de l'équipe NM3 au profit du développement de l'équipe espoirs, en vue du nouveau championnat Espoirs Pro B à la rentrée prochaine. Sans oublier des championnats amateurs arrêtés depuis maintenant un an et demi à cause du Covid-19.

« Ça s'est fait naturellement. La Pontoise m'a contacté. Je me suis dit pourquoi pas. C'est l'occasion de finir ma carrière sur une bonne note, explique l'intérieur dans les colonnes du Progrès. Je veux leur apporter mon expérience et mon envie de jouer au basket pour les aider à faire la meilleure saison possible. »

Parallèlement à sa carrière de joueur, Rinna poursuit également sa reconversion entamée depuis un an comme entraîneur à Saint-Chamond où il vient d'acquérir le diplôme du DEFB (Diplôme d'Entraîneur Fédéral de Basket) et assure la mission d'assistant du centre de formation du club de la Vallée du Gier.