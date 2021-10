Jeremi Booth remplace Bryquis Perine à La Charité

NM2

Crédit photo : Gérard Héloïse

En difficulté sur ce début de saison de Nationale 2 masculine (2 victoires, 4 défaites), La Charité a décidé de remanier son effectif. L'ancien joueur de Caen Bryquis Perine (1,91 m, 32 ans) s'en va. "On était moyennement satisfait de ses performances et déçu de son implication", explique le président Francis Bardot dans Le Journal du Centre. Pour le remplacer, le club bourguignon a fait venir le vétéran Jeremi Booth (1,92 m, 34 ans). Arrière d'expérience, il est passé par Calais, Metz et Prissé-Mâcon en Nationale 2 (NM2) et dernièrement à Pont-de-Chéruy, avec qui il jouait en Nationale 1, tournant à 7,6 points à 36,6% de réussite aux tirs, 2,1 rebonds et 0,8 passe décisive en 18 minutes en 2019-2020. Après une saison blanche, il est non muté. Il fera ses débuts samedi contre Recy-Saint-Martin.