Jérémie Douillet et Issife Soumahoro parmi les recrues du Beaujolais Basket

NM2

Crédit photo : Gérard Héloïse

Le Beaujolais Basket a repris l'entraînement avec de nombreuses arrivées. Six pour être exact, plus le coach. Ancien coach d'Andrézieux, Pont-de-Cheruy et LyonSO notamment, Pierre-Olivier Croizat - également conseiller technique sportif (CTS) à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes -, remplace Jean-Paul Rebatet. Parmi les recrues, trois ont des CV importants pour la Nationale 2 masculine : Jérémie Douillet, Issife Soumahoro et Mahdi Sayeh rapporte Le Progrès.

Jérémie Douillet (2,05 m, 29 ans) jouait en Nationale 1 depuis 2013 et descend d'un étage avec l'intention de jouer les premiers rôles. Paradoxalement, il sort de l'une de ses meilleures saisons en NM1 d'un point de vue statistiques (10,8 points et 8,6 rebonds pour 15,2 d'évaluation). Issife Soumahoro (1,97 m, 32 ans), poste 4-3 d'expérience, a lui longtemps joué en Pro B avant de s'installer en NM1 (7,9 points de moyenne en 2020-2021). Il a passé les trois dernières saisons à Pont-de-Cheruy. Enfin, le meneur Mahdi Sayeh (1,82 m, 30 ans) est un international tunisien qui avait un rôle important dans la première division nationale.



Ces trois joueurs viendront s'ajouter à ceux qui restent (Dimitre Dimotrov, François Émeriau, Anthony Garguet, Lucas Paris, Matthieu Simon et Marius Valukonis) plus trois jeunes (Guillaume Rave, Auguste Cagnet et William Lefebvre). Quatre départs sont à signaler (Roger Zaki, Robert Ngijol Songolo, Ribar Baikoua et Florent Cornéo).

De quoi jouer la montée sportive en Nationale 1 ?