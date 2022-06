Jimmy Ploegaerts, nouveau coach de l'Étoile de Charleville-Mézières

A peine renvoyé de son poste de coach principal avec Orchies en mai dernier, à la suite de son élimination (2-0) en huitièmes de finales face à La Rochelle, Jimmy Ploegaerts (37 ans) vient de trouver son nouveau point de chute. L'année prochaine, le tacticien nordiste prendra la tête de l'Étoile de Charleville-Mézières en Nationale 2.

Il succède donc à Fabien Calvez, qui est parti lui à Vitré (NM1). Longtemps coach de Saint-Amand, club évoluant en LFB, en tant qu'assistant (2009-2013) puis coach principal (2013-2015), il a basculé chez les hommes en 2015 pour devenir assistant au BC Orchies pendant 3 ans avant de prendre la tête de l'équipe, jusqu'à son éviction en mai dernier. L'Etoile réalise là un bon coup avec un coach expérimenté au niveau professionnel.

"Son expérience de la Pro B et surtout de la Nationale 1 durant de longues années à Orchies, le fait aussi d’avoir été un coach qui a beaucoup travaillé avec les jeunes ce qui correspond bien à notre projet global et prêt à s’investir dans la formation de nos entraîneurs, a déclaré le président Luc Torres sur le site internet du club. C’est aussi, entre autres, un père de famille de trois enfants qui semblait avoir envie de se stabiliser à travers un programme sur plusieurs années et pas seulement sur un « one shot ». On a aussi apprécié les divers échanges qu’on a eus avec lui, sa façon de voir le basket, son accessibilité, sa grosse envie et les réseaux qu’il peut s’ouvrir par sa connaissance du milieu du basket professionnel. A partir de tous ces enseignements, on a donc vraiment éprouvé l’envie de travailler avec lui."