Jonathan Leria (Lons-le-Saunier) signe à La Charité

Jonathan Leria (1,98m, 30 ans) jouera pour La Charité Basket en Nationale masculine 2 la saison prochaine. Passé par l'Elan Béarnais, Paris-Levallois, Boulogne-sur-Mer, Aix-Maurienne, Bordeaux, Chartres, Berck, Aubenas, Charleville-Mézières et Besançon, l'ailier évoluait cette saison avec Lons-le-Saunier, en Nationale 2. Il retrouvera à La Charité Fabien Anthonioz qu'il a connu de 2011 à 2012 avec le club de Boulogne-sur-Mer. Le coach a d'ailleurs réagi à cette signature pour le Journal du Centre :

"C’est un garçon que je connais depuis longtemps. Je l'ai eu à Boulogne-sur-Mer à ses débuts en Pro B, alors qu’il sortait du cursus centre de formation. Depuis trois, quatre ans, on se contactait régulièrement, mais ça ne s'était jamais fait. Là, il se trouve que ça a matché. Il a souhaité nous rejoindre. Il peut occuper les postes 3 et 4. Le fait qu'il puisse jouer à l'intérieur et à l'extérieur est intéressant, sachant qu'on n'aura pas un effectif très fourni. Il est capable de driver, de shooter à 3-points, avec un très bon jeu sans ballon. C'est également quelqu'un qui, de par son engagement, provoque beaucoup de fautes. "