Jonathan Radjouki, Rémy Salakio et Enzo Dos Santos débarquent à La Charité

NM2

Descendu en Nationale 2 pour la saison 2020/21, le club de la Nièvre vient d'obtenir les signatures de Jonathan Radjouki (2,05 m, 28 ans), Rémy Salakio (1,95 m, 25 ans) et Enzo Dos Santos (1,97 m, 23 ans) pour la saison prochaine.

La première recrue, l'intérieur Jonathan Radjouki débarque du club d'Agen, en Nationale 2 où il tournait à 11 points par match. Membre de l'équipe de France à L'Euro Basket U16 2008, est passé par l'Insep et les centres de formations de l'Élan Chalon et de Nanterre. Il a également porté le maillot de Rennes et de Marmande en NM2.

Rémy Salakio sort lui d'une saison blanche. Cet ailier, doté d'une grosse détente et très spectaculaire (5 titres de champion du concours de dunk au All-Parisian Games) jouait en Nationale 3 à Jura Salins en 2018/19.

Et la dernière recrue, le jeune ailier Enzo Dos Santos, qui épaulera également l'équipe réserve en régionale 2, sort d'une saison dans le basket 3x3. Après avoir conservé Loic Salaneuve et Joris Bado, recruté l'américain Christian Covile et l'intérieur Bacasso Minte et le jeune meneur Théo Lefebvre, il ne manque plus que deux joueurs à l'entraîneur Fabien Anthonioz pour boucler son recrutement.