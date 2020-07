Julien Delmas rejoint Calais

NM2

Crédit photo : Calais Basket

L'arrière Julien Delmas (1,92 m, 28 ans) rejoint le club de Calais évoluant en Nationale 2. Poste 2/1 shooteur formé à l'USA Toulouges puis à l'Elan Béarnais, il est ensuite passé par Le Portel, Prissé-Mâcon, Sceaux, l'USV Ré et Souffelweyersheim avant de rejoindre le championnat suédois à Koping où il tournait en première division à 14,6 points, 2,1 rebonds et 2,9 passes décisives. Revenu en France en 2017 pour rejoindre Pont-de-Chéruy, il évoulait depuis maintenant deux saisons à l'Aurore Vitré. En 2019/20, il tournait à 5,3 points, 0,7 rebond et 0,8 passe décisive pour 1,9 d'évaluation.

Le Catalan rejoint le pivot Demir Mutlu (GET Vosges, NM1) qui a signé plus tôt lors de l'intersaison ainsi que l'ailier-fort Grégory Séquélé qui arrive lui de Prissé-Mâcon (NM2).