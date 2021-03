L'AL Lons annonce que Sébastien Bozon ne sera plus l'entraîneur de l'équipe fanion

NM2

Si la saison de Nationale 2 masculine s'est rapidement arrêtée à cause de la COVID-19, l'AL Lons était bien partie. L'équipe jurassienne était tout simplement en tête de la poule D de Nationale 2 masculine avec 5 victoires en 6 rencontres. Un bilan à mettre au crédit, notamment, de son entraîneur Sébastien Bozon. Mais ce dernier ne conduire plus l'équipe fanion du club de Lons-le-Saunier. Dans Le Progrès, son président a annoncé le changement de poste (si possible) de l'ancien coach d'Aix-Maurienne et s'en est expliqué :

"C'est une décision réciproque avec Sébastien Bozon. Elle n'est pas liée aux résultats sportifs, qui sont très bons depuis son arrivée. C'est plus une impression qu'il y avait un ressort cassé en termes de communication avec les joueurs, qui commençaient à grincer des dents."

Arrivé à l'AL Lons en mai 2019, le Savoyard va disposer de nouvelles possibilités dans le club. Mais si celles-ci ne lui intéressent pas, une rupture conventionnelle sera nécessaire pour partir vers de nouveaux horizons.