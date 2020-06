L'AL Lons fait venir l'ailier Jonathan Leria

NM2

Crédit photo : Gérard Héloïse

C'était l'une des priorités de l'entraîneur Sébastien Bozon, Jonathan Leria (1,98 m, 30 ans) arrive à Lons-le-Saunier en provenance du club voisin de Besançon (NM1).

Ce joueur d'expérience est capable d'évoluer sur les poste 2, 3 et 4. Il arrive d'une division qu'il connaît très bien pour avoier jouer à Bordeaux, Chartes, Berck, Aubenas, Charleville-Mézières et donc Besanàon. L'ancien espoir de Levallois valait en 2019/20 12,6 points, 5 rebonds et 1,2 passe décisive. Il retrouve donc un coach qu'il a connu à Aix-Maurienne de la Pro B en 2012/13.

C'est la troisième et dernière recrue du club après Adrien Labanère et Zarko Rakocevic. Une troisième recrue de choix qui confirme les ambitions élevées du club jurassien, qui sera un très sérieux candidat à la montée en Nationale 1 la saison prochaine.