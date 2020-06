L'Etoile de Charleville-Mézières réalise un gros coup en signant l'intérieur Ishmael Donzo (Avignon)

NM2

Crédit photo : USAP Avignon

Ishmael Donzo (2,01 m, 24 ans) s'engage en faveur de l'Etoile de Charleville-Mézières en Nationale 2.

Après une bonne saison en Nationale 1 avec l'USAP Avignon aussi bien collectivement (cinquième de la poule B) qu'individuellement (11,5 points, 5,3 rebonds pour 12,8 d'évaluation), le Texan redescend en Nationale 1.

Le joueur originaire du Queens (New-York) a entamé sa carrière professionnelle en France à La Rochelle à sa sortie de l'université de l'East Central University dans l'état d'Oklahoma. Pour sa première saison en France, son équipe a accédé à la Nationale 1. Il est cependant resté en Nationale 2 en rejoignant la JALT Le Mans pour l'exercice 2018/19. Dominateur (19,7 points par match, avec des pointes à 31 points contre Fougères et Calais), il a cette fois pu rejoindre la Nationale 1 en signant à Avignon.

C'est donc un renfort de poids pour l'effectif carolo-macérien, comme le reconnaît le coach Fabien Calvez :

"Il s'agit là d'une sacrée bonne pioche car Ishmael Donzo va nous apporter de la verticalité. Il possède en effet d'étonnates qualités athlétiques et est souvent impressionnant dans la raquette adverse. C'est aussi un vrai stoppeur dans la zone défensive. Il est d'ailleurs un bon contreur. Je pense qu'il va donner une autre dimension à notre équipe. C'est un fort rebondeur capable en attaque de mettre des shoots à 3-4 mètres. Dominateur en N1 où il a démontré qu'il avait le potentiel pour être un élément déterminant, il a par ailleurs déjà largement fait ses preuves en N2 où il était un joueur dominant quand il évoulait à La Rochelle et à la JALT Le Mans. C'est pour tout cela qu'on a sauté sur l'occasion qui s'offrait à nous. Ishmael est un joueur très spectaculaire et aérien capable de donner de la folie à notre jeu et de faire vibrer le public de l'Arena. Je ne doute pas qu'il devienne vite un des chouchous des supporters. Voilà quelque temps que l'Etoile n'avait plus eu un tel joueur dans son casting. Jai donc tout lieu d'être content de cette dernière pièce à notre puzzle. L'effectif me paraît en tout cas harmonieux. Mais il faudra mettre tout cela en mouvement sur le parquet."

Après la signature du pivot Tidiane Badiane, du shooteur Pierre-Baptiste Kieger et du meneur Martin Courtois, c'est la quatrième et dernière recrue de l'Etoile. Le club ardennais conserve également Matthieu Nebor, Johan Clet, Lucas Depaix, Mindaugas Motuzas et Hugo Boyer. Les jeunes Noé Torres, Falou M'Bengue et Arsène Guérin-Boeuf intègrent également le groupe N2.