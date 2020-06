L'international marocain Mohamed Aboussalam signe à Cambrai

L'ailier-fort international marocain Mohamed Aboussalam (1,98 m, 23 ans) rejoint le Cambrai Basket. Formé au Rouen Métropole Basket, ce poste 4/5 a quitté la France en 2018 pour signer son premier contrat professionnel afin de rejoindre le Maghreb Association Sportive de Fès.

Régulièrement sélectionné en équipe nationale aux côtés d'autres joueurs évoluant en France comme Mohamed Hachad, Adam El Ghazi et le nouvel intérieur d'Angers Mohamed Choua, il a retrouvé la Normandie en rejoignant le club de Gravenchon en 2019. Pour sa première année en Nationale 2, il tournait à 13 points par match.

"Je remercie mon entraîneur Bruno Suares pour ce qu'il m'a apporté ainsi que mes coéquipiers, a-t-il déclaré. Merci aux jeunes du club avec lesquels j'ai passé de très bons moments pendant les stages et qui mettent le feu aux matchs les samedis soirs !! Merci aux bénévoles pour le travail effectué sur notre équipe de Nationale 2 ainsi qu'aux supporters de plus en plus nombreux et bruyants au fur et à mesure de la saison. Cette année à Gravenchon restera gravée dans mon coeur !"