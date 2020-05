L'international tunisien Mehdi Seyeh et Damien Archinard à Feurs

NM2

Il s’agit de la première recrue du nouveau coach Romain Tillon, puisqu’après l’annonce de deux prolongations le club de la Loire vient de communiquer l’arrivée de l’international Tunisien Mehdi Seyeh (1,83 m, 29 ans). Peu connu du public de basket français, ce meneur est pourtant une référence dans son pays. Rien qu’en jetant un coup d’œil à son palmarès de multiple champion de Tunisie, de médaillé en équipe nationale ou encore ses distinctions personnelles (meilleur passeur de la saison 2018/19 en distribuant 9,2 passes par match), on comprend que c’est un joueur expérimenté qui pose bagage chez les Foréziens. L'ex joueur des Africains de Tunis apportera en plus de son expérience ses qualités d’organisateur jeu. C'est une bonne nouvelle pour Feurs qui a été le premier club à demander à descente en NM2 afin de réduire les coûts de son équipe fanion en 2020/21.

Dans la foulée de l’annonce de l'arrivée du poste 1 tunisien, le club a officialisé la venue d’une deuxième recrue pour équipe une. Ce joueur est Damien Archinard (1,94 m, 22 ans), ailier issu la formation dijonnaise. Cette fois-ci, il s’agit à l’inverse d’un joueur peu expérimenté mais avec un beau potentiel et qui débutera sa deuxième saison dans un groupe semi-professionnel, après son aventure du côté du SMUC de Marseille en NM2. Après avoir comptabilisé de belles lignes de statistiques en tournant à 11,3 points, 5 rebonds et 3 passes décisives par match sous les ordres de Marti Zamora, il s’agira pour lui de confirmer et passer un cap. Dans le sud, ce jeune joueur évoluait sur le poste 3, mais le coach Romain Tillon a bien l’intention de lui donner des responsabilités sur le poste d’arrière.