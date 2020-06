L'Ouest Lyonnais se reconstruit, entre continuité et renouveau

NM2

Crédit photo : Ouest Lyonnais Basket

Après une saison 2019/20 compliquée au terme de laquelle l'Ouest Lyonnais Basket était placé en 12ème position de la poule A de Nationale 2 masculine avec 7 victoires et 12 défaites, le club du Rhône se tourne désormais vers la construction de son effectif afin de pouvoir aborder au mieux la saison 2020/21. Pour cela, l'OLB va pouvoir compter sur sa coach emblématique et sur quatre prolongations, signe de stabilité. Quatre recrues viennent également renforcer l'effectif.

La première recrue du club rhodanien arrive en provenance de Berck, en Nationale 2 masculine, après une saison gachée par une tendinite au talon d’Achille où il tournait à seulement 3 points de moyenne. Ayant également joué à Lisieux (NM3), Ardres (NM2), Get Vosges (NM1), Gravenchon (NM2) et Berck (NM2), Cyril Scherrens (1,98m, 28 ans) va mettre son vécu au profit de l'équipe. Ailier de formation, sa capacité à évoluer au poste 4 et de dépanner aux postes 2/1 devrait se révèler extrêment précieuse. Il a remporté les championnats du monde universitaire 3x3, en Chine en 2016.

Martin Ngaloro (2,05m, 31 ans), poste 3 de grande taille, débarque de Prissé Macon, en NM2 là-encore (5,1 points de moyenne). Formé à Paris-Levallois et passé par Le Portel (Pro B), nul doute que sa verticalité et sa densité devrait en dissuader plus d'un la saison prochaine. Alors qu'il devrait donc évoluer sur les lignes extérieurs de l'OLB, il va tout aussi bien apporter son aide et sa taille dans la raquette, puisqu'il peut dépanner au poste 4.

La troisième recrue occupera le poste de meneur, couplé de fortes capacités défensives. Henryck Marc (1,71m, 26 ans), lui aussi passé par le centre de formation de Paris Levallois, a évolué pour St Denis La Courneuve (NM3 & NM2), puis pour l'AL Saint Priest (NM3) pendant 2 saisons. Il s'entrainaît déjà avec l'équipe la saison passée.

Et enfin, pour compléter encore davantage sa raquette, l'Ouest Lyonnais Basket s'est attiré les services de Rafael Lopez (2,03m, 34 ans). Pivot franco-espagnol, il est passé par la Pro B durant deux années passées à Denain entre 2012 et 2014. Il a également connu la NM1 pendant six ans et quelques saison en NM2 où il a remporté le championnat avec l'ALS Andrézieux. Arrivé en provenance de Beaujolais Basket (NM2), son impact physique va renfocer la peinture lyonnaise.

Du staff à l'ossature du groupe, l'OLB table sur la stabilité

Outre le départ de Baptiste Campisi, arrivé lors de la saison 2016/2017 et qui quitte le club pour se consacrer à ses projets personnels, l'Ouest Lyonnais a conservé quatre anciens joueurs pour la saison prochaine. Et pas que, puis Bénédicte Fombonne, coach, et Michael Verove, assistant coach, vont également poursuivre l'aventure. Ancienne joueuse professionnelle (Ligue féminine, EuroLeague, Equipe de France), elle est l'une des seules femmes entraînant à ce niveau et officiera pour la huitième saison consécutive.

Nombreux sont les joueurs qui vont repartir pour une troisième saison de suite au sein du club rhodanien. Arrivé en 2018, Florian Gourbeyre (1,78m, 24 ans) en fait partie. Meneur combatif formé en Espoirs avec Bourg-en-Bresse, il aura pour lourdre tâche d'organiser le jeu. Il sera accompagne, sur la ligne arrière, d'un joueur qu'il connaît bien. Après un premier bail de 2 ans, Aurélien Combes (1,89m, 24 ans), lui aussi formé à la JL Bourg, a rempilé pour 2020/21. Et enfin, Ilyes Gmar (2,01m, 28 ans) va lui aussi entamer sa troisième saison au club. Joueur intérieur arrivé de NM3, il s'éclate en NM2 avec 15,5 points de moyenne et une pointes à 29 points la saison passée. L'Ouest Lyonnais va donc pouvoir compter sur l'une de ses pièces maîtresses pour porter l'équipe.

Laurent Bagou (1,90m, 32 ans) va quant à lui connaître sa deuxième saison sous les couleurs de l'OLB. Arrière polyvalent et doté d'une bonne connaissance du jeu, il reste sur une belle saison avec 13,8 points de moyenne.

L'effectif de l'Ouest Lyonnais Basket 2020/21 :