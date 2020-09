La Charité : Christian Coville est reparti aux Etats-Unis

NM2

Crédit photo : La Charité Basket 58

Par @Manu_Humbert,

C'est un coup dur qu'a subi l'équipe de Fabien Anthonioz : Christian Coville, son leader offensif, a quitté l'équipe à l'issue de la première journée du championnat de NM2 et d'une courte défaite face à Beaujolais Basket. Devenu très important dans l'équipe de Fabien Anthonioz, notamment par son leadership dans les vestiaires, Christian Coville a demandé et obtenu de la part du club l'autorisation de rentrer aux Etats-Unis, au chevet de sa fille malade.



Avec 7 points marqués lors de ce match, l'arrière américain était très loin de ses standards des matchs de préparation où il a claqué pas moins de 26 points en moyenne. Lors de sa dernière saison pro en première division islandaise, la Domino's league qui a vu éclore Martin Hermansson par exemple, il compilait presque 22 points en 28 minutes.



Fabien Anthonioz s'est remis en quête d'un arrière scoreur avec la difficulté supplémentaire de trouver un joueur non-muté, ce qui était le statut de Coville, et dans des tarifs en adéquation avec les possibilité financière du club. Autrement dit : une perle rare.

Selon les information de BeBasket, le club attend le retour d'un joueur contacté par le coach. Les administrateurs du site French basketball scouting ont également adressé à ce dernier quelques profils intéressants dont celui du texan Cameron Clark, le meilleur ami du SIGman Brandon Jefferson. Un joueur qui pourrait sans aucun doute intéresser d'autres clubs de la division si La Charité ne retenait pas son profil.