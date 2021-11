Le Stade Montois s'offre la gâchette américaine Matthew Charles Lee

NM2

Crédit photo : Canonniers Metz

Par Emmanuel Humbert,

La redoutable gâchette new-yorkaise Matthew Lee (1,93 m, 30 ans), aperçu aux Canonniers de Metz pendant la saison 2019-2020, tronquée par la COVID, est de retour dans le championnat de France.

Agé de 30 ans, c'est avec l'ambition d'un rookie qu'il revient dans l'Hexagone, est souhaite dynamiter les défenses des adversaires du Stade Montois Basket, promu de la poule B. Recruté en tant que remplaçant médical d'Ander Garcia Urbina, il a démarré son expérience à Mont-de-Marsan avec le derby landais perdu par le Stade Montois contre l'ESMS (76-85) ce samedi. Il a toutefois terminé meilleur marqueur de son équipe avec 17 points.



Formé à Westtown en High School, il a ensuite connu quatre équipes NCAA différentes, en NCAA I, NCAA II et NCAA III. En NCAA III, il tournait lors de son année senior à 47% à 2-points, 36% à 3-points et 85% aux lancers-francs et a réalisé quelques cartons à 50 points (vs Baruch University), 47 points (vs Ithaca College) ou 44 points (vs Cairn University) avec Medgar Evers.



Selon le site ESPN, Matthew est très fort sur le catch & shoot et affectionne aussi, et particulièrement, le tir en sortie d'écran quelle que soit la position. En France, il a aussi signé quelques cartons mémorables avec Metz : 37 points contre Massy, 33 points contre Tremblay, 32 contre Jœuf... Véritable showman, parions qu'il va amener un brin de folie dans l'attaque montoise. Le Stade Montois est pour l'instant 12e sur 14 de la poule B avec 2 victoires en 10 matches.

Son parcours :

Jusqu'en 2010 : Westtown HS.

2010 – 2011 : Bryant Bulldogs (NCAA 1) pour son année Freshman : 6,62 pts par match en 13,9 minutes.

2011 – 2012 : Mercyhurst Lakers (NCAA 2) pour son année Sophomore : 15,71 pts par match en 27,4 minutes.

2012 – 2014 : N'a pas joué.

2014 – 2015 : Saint-Thomas Aquinas Spartans (NCAA 2) pour son année Junior :13,80 pts par match en 25,2 minutes.

2015 – 2016 : Medgar Evers College Cougar (NCAA 3) pour son année Senior : 29,08 pts par match en 36,6 minutes.

2016 – 2019 : N'a pas joué

2019 – 2020 : Metz Canonniers NM2 (non muté) 20,17 pts