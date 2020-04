Leader de la poule D de NM2, le WOSB a compris "la décision sportive"

NM2

Crédit photo : WOSB

Seize succès, trois petits revers, tel était le bilan du WOSB jusque là. Avec sa place de leader incontestée de la poule D de Nationale 2 masculine, la formation alsacienne s’avançait à grand pas vers les playoffs d’accession. Malgré cela et suite à la situation sanitaire grave qui traverse la France, la Fédération française de basketball (FFBB) a décidé de stopper toutes ses compétitions fédérales. Résultat, pas de montée, pas de relégation et une fin de saison annoncée. Avec la déception sportive logique liée à cette décision, elle est pour Jean-Claude Buffa, coprésident du club, totalement compréhensible : « C’est la meilleure décision sportive et elle a été prise pour préserver l’intégrité physique de l’ensemble des acteurs. Et à la suite du confinement, reprendre aurait été très compliqué. Certaines équipes ont été démantelées et reprendre un championnat où les acteurs ne sont plus là, cela aurait été difficile ».

Bien que le WOSB n’aurait pu prétendre à une montée à l’échelon supérieur en fin de saison, le parcours réalisé par l’équipe alsacienne était très bon : « On ne sait jamais de quoi l’avenir serait fait, si l’on avait été rejoint ou non, mais nous étions dans une vraie position pour disputer les playoffs. Notre budget n’est pas très élevé et nous avions réussi à créer une vraie équipe ».

Pour la saison prochaine, plusieurs joueurs seraient déjà partants pour poursuivre l’aventure dans l’Ouest alsacien, même si des interrogations subsistent : « Avec cet arrêt, tout le monde perd de l’argent. Nous, les clubs, mais aussi nos partenaires privés, qui représentent une forte proportion de notre budget. Certains événements du club ont aussi dû être annulés. Avant tout, il faudra donc gérer le côté financier pour la saison prochaine. Heureusement, plusieurs joueurs seraient prêts à continuer au club, mais le manque de vision nous empêche pour l’instant d’aller plus loin ».

Avec des joueurs référencés à ce niveau, comme Valentin Correia (ex Souffel’, plus de 18 points de moyenne) ou Sreten Cabarkapa (plus de 14 points de moyenne), le WOSB pourrait alors bien retrouver les sommets dès la saison prochaine.