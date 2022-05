Les affiches des playoffs de NM2 connues, La Charité parmi les relégués en NM3

NM2

Crédit photo : AS Loon Plage

La saison régulière de Nationale 2 s'est achevée samedi. Les choses sérieuses vont maintenant pouvoir commencer avec l'ouverture des playoffs. Rappelons que les vainqueurs des quarts de finale (en deux manches gagnantes) seront promus en NM1, et pourront se disputer le trophée de champion lors d'un Final Four en juin.

Les affiches :

Hyères-Toulon - Metz

Recy-Saint-Martin - Feurs

Pornic - Loon Plage

Berck - Marmande

Par ailleurs, en attendant d'éventuels répêchages, les douze équipes reléguées à l'étage inférieur sont également connues. Parmi elles, on notera notamment la présence de La Charité, performant en Nationale entre 2018 et 2020, avant de demander sa rétrogradation en NM2 pendant le confinement pour garantir sa pérennité financière. Le club de la Nièvre sera accompagné en cinquième division par Le Cannet, Grenoble, Ouest-Lyonnais, Poitiers 2, Gardonne, Villeneuve-sur-Lot, Tourcoing, Ardres, Longueau-Amiens, Juvisy et Massy.