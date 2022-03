Les JSA Bordeaux officiellement relégués en Nationale 2, Golbey-Épinal à 99%

NM1

Il y a pile dix ans, fort du passage réussi de Boris Diaw pendant le lock-out NBA, les JSA Bordeaux s'étaient hissés jusqu'en quart de finale du championnat de Pro B, poussant Châlons-Reims à une belle. C'était la belle époque... Désormais, le club girondin s'apprête à retrouver la Nationale 2, déjà fréquentée entre 2016 et 2018.

Une juste logique des choses, (pas tout à fait) au terme d'une saison catastrophique : après 29 matchs officiels, les Jeunes de Saint-Augustin n'en ont gagné que 3 ! Trois, c'est aussi le nombre d'entraîneurs ayant transité par Bordeaux cette saison : Joachim Duthé, rapidement démissionnaire, le Lituanien Arvydas Straupis et le jeune Matthieu Hubert (25 ans), qui apprend le métier à la dure. Certes privée de son leader Kiady Razanamahenina, deuxième meilleur marqueur de NM1 (19,1 points à 41%, 3,2 rebonds et 4,4 passes décisives), l'équipe bordelaise n'a pas encore réussi à gagner depuis le début de la deuxième phase (défaites contre Avignon, à Kaysersberg et contre le Pôle France) et compte désormais six longueurs de retard sur la zone de flottaison, alors qu'il ne reste que cinq matchs à disputer. Les jeux sont donc faits.

Ils le seront aussi vraisemblablement bientôt pour l'AS Golbey-Épinal. Inexistant en Vendée vendredi (79-111), le club vosgien est pointé à cinq longueurs de retard du duo Dax-Gamarde - Challans. Au jeu du panier-average, l'infime espoir d'un improbable miracle peut donc toujours être caressé par l'ASGE mais Laurent Mathis prépare depuis longtemps le retour en quatrième division.