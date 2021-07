Louis-Marin Alix rejoint Charleville-Mézières

NM2

Crédit photo : Éveil Récy SaintMartin

Parti lancer sa carrière à l'Éveil Récy Saint-Martin, Louis-Marin Alix (1,87m, né en 1999) va prendre du galon la saison prochaine. Le Manceau vient de s'engager avec Charleville-Mézières, toujours en NM2 mais avec l'ambition de monter rapidement en NM1. C'est la deuxième recrue estivale après Ted Lissosi (Kaysersberg).

"Séduit par le projet proposé par Fabien Calvez, Louis-Marin Alix se dit surmotivé à l’idée de rejoindre les rangs de l’Étoile, indique le club dans son communiqué ce 16 juillet 2021. Il entend, en tout cas, continuer à progresser en apportant le maximum à son nouveau club."

Excellent lors des six rencontres qu'il a pu disputer avant l'interruption du championnat, l'ancien joueur de Quimper, de Rouen, de Limoges, de Caen et du CCRB tournait à 13,7 points, 5,5 passes décisives et 3,3 rebonds pour 19,2 d'évaluation.