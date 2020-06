Louis Marin-Alix va lancer sa carrière à Recy Saint-Martin

Louis Marin-Alix (1,86 m, 21 ans) rejoint le club de l'Eveil Récy Saint-Martin, club évoluant en Nationale 2, pour débuter sa carrière professionnelle.

Le jeune meneur passé par le pôle espoir de Nantes puis les centres de formation de Quimper (1 an), Rouen, Limoges (2 ans), Caen (1 an) puis le CCRB pour sa dernière saison en Espoirs va donc évoluer en Nationale 2.

En 2018/19, il a fait ses premières apparitions sur les parquets professionnels (six matchs) sous les couleurs de Caen. Il évoluait principalement avec l'équipe espoir en Nationale 3. Poste 1 scoreur, le Manceau affichait une moyenne de 15,5 points par match.

"Mme voilà à l’ERSM Basket ! J’ai été séduit par le projet proposé par le coach Pierre Homatter. Nous avons beaucoup échangé. J’ai beaucoup apprécié l’humain et le projet sportif. Je suis très heureux de rejoindre un club où je connais déjà quelques joueurs. Cela facilitera notre cohésion d’équipe. Je suis surmotivé à l’idée de démarrer cette nouvelle saison sous les couleurs de l’ERSM Basket, et j’ai hâte de faire la rencontre de tous nos supporters et bénévoles qui font vivre ce club. À très vite, prenez bien soin de vous."