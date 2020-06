LyonSO : Driss et Joss-Rauze prolongent, Léo Maginot et Théo Vial arrivent

NM2

Crédit photo : LyonSO

Sixième de la poule A de Nationale 2 masculine au moment de l'arrêt de la saison 2019/20, le club de LyonSO a fait un point sur son effectif, entre les prolongations et les arrivées.

La première prolongation est celle de l'entraîneur Marc Berjoan, l'ancien assistant coach de Julien Espinosa aux Sharks d'Antibes continue l'aventure dans le Rhône. Karim Zaza, l'assistant de Marc Berjoan en 2019/20, prend de nouvelles fonctions au club. Jean-Louis Perruchet intègre donc le staff de l'équipère première du LyonSO.

Sami Driss (1,92 m, 38 ans) va jouer une troisième saison au club. Arrivé à l'été 2018 en provenance des JSA Bordeaux, l'arrière passé par l'Elan Béarnais en Pro B et Pro A poursuit sa carrière au LyonSo.

Un autre ancien joueur du championnat de France prolonge au club, il s'agit de Kévin Joss-Rauze (1,91 m, 31 ans). Formé à l'ASVEL, ce gros défenseur (double meilleur défenseur de Pro B en 2013 et 2014) passé par Charleville-Mézières, Châlons-Reims, Boulogne-sur-Mer et Bourg, Dijon et Le Havre est revenu dans sa ville natale pour se rapprocher de sa famille et commencer sa reconversion (patron d'un centre automobile spécialisé dans la protection de carrosserie et l'esthétique).

L'ancien espoir du Mans Willy Berquier (1,78 m, 32 ans), passé par Gries-Oberhoffen et cinq années à Kaysersberg, va lui jouer sa deuxième saison au club.

Arrivé l'été dernier en provenance de Feurs en Nationale 1, le poste 4 fort rebondeur Bastien Albert (2,01 m, 26 ans) continue à LyonSO. Le jeune Hugo Colas (1,85 m, 20 ans) reste pour sa cinquième saison avec l'équipe première.

Passé par les centres de formations de Levallois et de Châlons-Reims, l'ailier William Olugbeje (1,98 m, 24 ans), arrivé en cours de saison, sera à 100% avec l'équipe première en 2020/21.

Un pur produit de la formation du LyonSO, Eliott Dary (18 ans) va entamer sa huitième saison au club. En 2019/20, il a alterné les matchs entre la Nationale 3 et les U18 Elite.

La première recrue est Léo Maginot (2,03 m, 25 ans). Formé sur ses terres natales à Cholet, cet ailier passé par Gries-Oberhoffen et Calais arrive en provenance de Golfe-Juan Basket où il termina meilleur marqueur de la poule A de Nationale 2 avec 17,4 points par match. Il avait notamment brillé lors de la victoire de Golfe-Juan en Coupe de France face à Quimper.

La seconde arrivée est celle de Sabri Lontadila (1,98 m, 27 ans) en provenance de Pornic en Nationale 2. Passé par le centre de formation du Limoges CSP avant de signer son premier contrat profesionnel à Cognac, il a notamment obtenu l'accession en Nationale 1 avec Aubenas en 2016/17.

Enfin, Théo Vial (1,98 m, 27 ans) arrive de Feurs en Nationale 1. Ancien coéquipier de Bastien Albert chez les Enfants du Forez en 2018/19, cet ailier-fort change de club pour la première fois de sa carrière. Cette saison, il tournait à 9,7 points à 51,2% de réussite aux tirs, 6,8 rebonds et 1,8 passe décisive en 27 minutes en Nationale 1.