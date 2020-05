Marcos Suka-Umu finalement à Metz plutôt qu'à Saint-Vallier

NM2

Crédit photo : Alain Cheneviere

Par Emmanuel Humbert,

Annoncé, y compris par BeBasket, du côté de Saint-Vallier (NM1), Marcos Suka-Umu (1,93 m, 34 ans), poste 2/1 espagnol titulaire à Vichy-Clermont (Pro B), sera finalement du côté de la Moselle la saison prochaine !

Formé dans de petits clubs madrilènes et passé par les divisions mineures espagnoles avant de connaître les différentes divisions de la LEB (Plata, Oro et Gold) puis la Liga Endesa à Valladolid (2013-2014), Marcos Suka-Umu a découvert le championnat de France et la Pro B à Lille (2017 de 2019) puis à Vichy-Clermont (2019/20), avec quelques jolis cartons offensifs à plus de 20 points (19e et 21e journées de cette saison).

Après trois années comme titulaires indiscutables en deuxième division, le Madrilène a choisi de descendre de deux étages pour s'engager en Nationale 2 avec les Metz Canonniers. Pourtant, ni son âge (34 ans) ni son rendement ne le désigne comme un joueur déjà en fin de carrière : cette année à Vichy, il valait encore 10,9 points, 3,7 passes décisives et 2,6 rebonds par match pour une évaluation de presque 12 ! C'est dire le gros poisson qui va bientôt rejoindre la Moselle !

La montée en Nationale 1 comme objectif ?

En réalisant ce bien joli coup sur un marché des transferts de NM2, décidément très actif, Metz affiche clairement son ambition : accrocher les playoffs et ne pas s'éterniser en quatrième division. La présence dans l'équipe de David Sainsbury-Garcia, également natif de Mardrid, n'est sans doute pas étrangère à l'arrivée de son compatriote. Et le projet très ambitieux porté par le président Denis Robert, qui n'est pas qu'écrivain et journaliste, et son vice-président Lionel Gocel, a sans doute aussi compté dans ce choix, assorti sans doute d'un contrat sur plusieurs saisons.

Le visage de l'équipe pour la nouvelle saison commence à prendre forme avec les prolongations annoncées et les premiers recrutements : les titulaires du backcourt (ligne extérieure), Etienne Ory et Marcos Suka-Umu Martin ont l'expérience de la Pro B et de l'équipe de France pour le premier, de la Liga Endesa et de la Pro B où il était un indiscutable titulaire pour le second. A l'intérieur, ce n'est pas mal non plus avec la prolongation de David Sainsbury-Garcia, formé à Estudiantes Madrid, qui a également connu les coupes d'Europe et l'Euromillions League (première division belge) avec Mons-Hainaut et valait près de 13 points par match cette saison. Cependant, avec les règles de qualification applicable à la N2, la signature de Marcos Suka-Umu Martin ferme la porte au retour pourtant annoncé de Matthew Lee. Le sniper américain, auteur de cartons monumentaux à plus de 30 pions, à trois reprises, ne devrait pas manquer de propositions venant de NM2 et de NM1. D'autres prolongations et arrivées sont annoncées pour ces prochains jours.