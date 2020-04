Maxime Zianveni nouveau coach du Canet

Après sa dernière saison au niveau professionnel, avec Boulazac en 2016/17, Maxime Zianveni a continué à jouer à bon niveau, à Le Cannet Côte D'Azur Basket en Nationale 2 masculine, tout en entamant sa reconversion. Ses diplômes d'entraîneur passés, "Air Max" va reprendre l'équipe fanion, à 40 ans, qui évoluera toujours en NM2.

"Mon objectif premier est bien évidemment de valider un maintien le plus rapidement possible, compte tenu de la crise économique actuelle nous allons devoir trouver des solutions pour être compétitif, a expliqué le Nancéien à magsport06.fr. J’ai pour projet de former de jeunes joueurs locaux et de les intégrer à l’équipe. Il faut que notre club puisse être une réelle alternative pour les jeunes talents de notre région et de leur donner des moyens pour s’exprimer et ainsi construire pour l’avenir."