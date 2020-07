Mourad Benkloua reste bien à Hyères-Toulon

NM2

En difficulté la saison dernière, auteur d'une première exercice compliqué avec le HTV, car son impact physique "a eu du mal à s’adapter à la division" explique le club, le pivot Mourad Benkloua (2,06 m, 28 ans) reste pourtant bien à Hyères-Toulon, où il avait signé un contrat de deux ans à l'été 2019.

Gros défenseur formé au centre fédéral (performant pour sa première année en N1 à 17 ans) puis à la Chorale de Roanne, il a rapidement découvert le monde professionnel à Charleville-Mézières, en Pro B, où il est resté deux saisons : la première conclue par une descente, la deuxième avec une finale de Nationale 1 et la remontée directe à la clé.

Passé également par Mulhouse, Vaucluse, le GET Vosges et Sorgues, il a découvert la Nationale 2 la saison passée. Il reste dans l'effectif de Toulon comme Nemanja Stankovic, Elio Sadiku, Babacar Niang, le capitaine Samba Dia et le nouveau meneur Cliff Colimon.