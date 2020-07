Moussa Mayaki de retour à Hyères-Toulon

NM2

Crédit photo : HTV

Le jeune intérieur Moussa Mayaki (2,02 m, 20 ans) fait son retour dans son club formateur et va effectuer sa quatrième saison à Hyères-Toulon.

Parti la saison passée à Bandol, en Nationale 3, le poste 4 intègre le groupe de Nationale 2 où il fera notamment équipe avec la nouvelle recrue américaine Cliff Colimon, en plus des joueurs déjà sur place la saison dernière, les pivots Mourad Benkloua et Babacar Niang, l'arrière polyvalent Nemanja Stankovic, le meneur Elio Sadiku et le capitaine Samba Dia.