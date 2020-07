Negueba Samaké passe du Real Chalossais à Sorgues

NM2

Crédit photo : Real Chalossais

Après une saison dans les Landes chez le Real Chalossais, le pivot Negueba Samaké (2,11 m, 30 ans) part dans le Sud-Est. Le pivot formé au Mans puis passé à Rouen, Boulazac, Bordeaux, Roanne, Marmande et Poissy a signé à Sorgues où il sera coaché par Steed Tchicamboud.

C'est la sixième recrue du club du Vaucluse après les meneurs Benjamin John et Phairouze Adechoubou, l'arrière Matthieu Canet, l'ailier Grégory Filet et l'intérieur bosnien Kenan Guzonjic. Ils rejoignent l'arrière Olushina Ikesuan, l'arrière/ailier Kany Yaucat-Guendi et le pivot Franco Kouagnia qui prolongent. Un dernier joueur de renom devrait compléter l'effectif.