Niort a déjà bouclé son effectif pour la saison 2021-2022

NM2

L'AS Niort évoluera en Nationale masculine 2 la saison prochaine lors de l'exercice 2021-2022. Stoppée par la crise sanitaire, l'équipe n'avait pas pu jouer sa saison de façon normale et avait été arrêtée dès le mois d'octobre. L'effectif est cependant bouclé pour la saison suivante. Dans le staff déjà, le coach Laurent Hay rempile pour une saison de plus sur le banc de l'ASN comme l'apprend la Nouvelle République. Ensuite, les dirigeants ont réussi à conserver une large partie de l'effectif de la saison précédente en prolongeant six joueurs. On retrouvera Jean-Baptiste Macé, Nicolas Arnolin, Ryan Weber, Damien Gara, Monsour Diouf et Geoffrey Diancourt.

Le club a recruté un élément de taille pour la saison prochaine, Pape Alioune Seydi et ses 2,10 m viennent renforcer la raquette de l'équipe niortaise. Passé par Roanne (Pro B), il vient apporter son expérience et son talent à l'équipe. Niort a recruté deux jeunes joueurs pour finaliser cette équipe qui évoluera en NM2. D'abord il y a Thibaut Merceron (2,01 m, 21 ans) en provenance arrive du Poitiers Basket 86 où il jouait en NM2. Il s'entraînait parfois avec l'équipe première. Son arrivée est suivie par celle de Jules Weber (1,91 m, 21 ans) qui évoluait avec les Espoirs de Champagne Basket (6,8 points et 3,1 rebonds en 22 minutes cette saison) et lui aussi s'entraînait avec l'équipe professionnelle.

Ecourtée par le Coivd, la saison précédente n'avait pas pu se dérouler mais Niort était invaincu au sein de la poule B de NM2 avec un bilan de 5 victoires pour aucune défaite.