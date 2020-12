Nouveau co-président du Stade Marseillais, Mickaël Piétrus vise la Jeep ÉLITE à l'horizon 2030

NM2

Introduit comme ambassadeur du Stade Marseillais en mai 2018, Mickaël Piétrus (38 ans) a pris une importance grandissante au sein du club phocéen ces deux dernières années. L'homme aux 723 matchs NBA est désormais le co-président du SMUC, actuel pensionnaire de la Poule A de NM2 (2v-2d cette saison), aux côtés de Carlos Cardoso.

Dans un dossier de Basket Le Mag consacré à l'état du basket marseillais, le Guadeloupéen a fait part de ses ambitions quant à son investissement sur les bords de la Méditérranée. Si la formation des jeunes constitue toujours sa principale motivation, celui qui est désormais établi à Bordeaux ne cache plus ses ambitions sportives. Alors que cela fait plusieurs décennies que le SMUC oscille entre la Nationale 2 et 3, Mike Piétrus entend redonner ses lettres de noblesse à Marseille et ne vise rien d'autre que la Jeep ÉLITE à terme.

« Le but est de structurer le club pour qu'il atteigne le niveau professionnel. Ça ne va pas se faire en un ou deux ans, mais sur la durée. Je suis ici sur le long-terme. En 2030, Marseille doit être en Jeep ÉLITE ! »

Un nouveau chapitre dans la vieille histoire, en forme de serpent de mer, d'un grand club marseillais ? Cela fait maintenant 58 ans que la cité phocéenne n'a plus connu le haut niveau (via le SMUC entre 1960 et 1962), si ce n'est par l'intermédiaire d'un Final Four de la Coupe de France en 1996 (remporté par l'ASVEL) ou par quatre rencontres de Jeep ÉLITE disputées par Fos-Provence au Palais des Sports en 2018/19. Pas de quoi effrayer Mickaël Piétrus, sûr de son aura...

« Oui, OK, personne n'y est arrivé en 58 ans mais cela fait aussi 58 ans que Marseille n'a pas eu un porte-parole comme Mike Piétrus. Je suis venu pour apporter cet éclat et toute mon expérience à la ville. Le chemin va être long mais faisable, et je ne lâcherai pas. »

