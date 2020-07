Ntilikina, Doumbouya, Albicy et Mokoka vont s'affronter fin Juillet à l'Amiral League

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Amiral League

Privés de compétition en 5x5 depuis début mars, les joueurs professionnels sont friands de tournoi cet été afin de retrouver le rythme et le plaisir de jouer. C'est ainsi que le président du Syndicat National des Basketteurs et président du Cergy-Pontoise Basketball, Amara Sy, a lancé L'Amiral League et que celle-ci attire de très grands noms. Ainsi, du 22 au 26 juillet, des équipes composées de joueurs de niveau NBA à NM2 s'affronteront. Parmi eux Frank Ntilikina, Sékou Doumbouya, Adam Mokoka, Andrew Albicy, Bandja Sy, Edwin Jackson... Et bien d'autres encore.



Les matchs de poule se dérouleront les 22, 23 et 24 juillet, les phases finales le 25 et 26 juillet au Complexe Maradas Joël Motyl.