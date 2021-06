Officiel : Tim Blue nouveau poste 4 de Golfe-Juan

NM2

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après avoir été laissé libre par Antibes à l'issue de la saison 2019-2020, Tim Blue (2,05 m, 30 ans) avait donné son accord pour rejoindre Le Cannet en décembre dernier afin d'y retrouver ses anciens coéquipiers Max Zianveni et Guillaume Yango, respectivement coach et pivot de l'équipe censée jouer en Nationale 2. Mais l'ailier-fort n'a pas apprécié que le club annonce son arrivée au club avant même que le dossier de mutation soit bouclé. Maxime Zianveni ayant été remplacé par Sébastien Bozon au poste d'entraîneur, la légende des Sharks n'avait plus aucune raison de rejoindre Le Cannet. Il va ainsi rejoindre l'autre club du coin évoluant en NM2, celui de Golfe-Juan où il partagera la raquette avec un autre ancien antibois, Jonathan Tornato.