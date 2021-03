Pierre Hannequin rempile à Loon Plage

NM2

Crédit photo : AS Loon Plage

Pierre Hannequin, ancien espoir du BCM Gravelines-Dunkerque et international U19, vient de resigner un contrat de deux ans avec l'AS Loon-Plage. En poste de meneur-arrière depuis 2019, le Français a donc décidé de continuer l'aventure en Nationale 2.

Le club des Hauts-de-France, troisième de la poule C de NM2 avec un bilan de 4 victoires pour 2 défaites au moment de l'arrêt de la saison, compte sur son meneur pour emmener les Loonois le plus loin possible et, qui sait, peut-être jusqu'en Nationale 1, où le meneur a déjà évolué. Lors de la saison 2018-2019, Hannequin jouait pour le Sorgues Basket Club où il tournait à 6,2 points, 1,8 rebond et 1,8 passe décisive pour 5,4 d'évaluation en 26 minutes.

Pour rappel, lors de sa dernière saison avec les U21 de Gravelines-Dunkerque, Hannequin avait montré tout son potentiel avec 10,4 points, 3,4 rebonds et 4,2 passes décisives pour 12,4 d'évaluation en 28 minutes. Jusqu'où pourra-t-il emmener l'AS Loon-Plage ? Réponse la saison prochaine puisque la FFBB a annoncé l'arrêt des championnats, le 19 mars dernier.