Poule B : Garonne - Pays des Olonnes, une finale avant l'heure

NM2

La situation au classement :

Le GAB a frappé un grand coup ce week-end en s’imposant 82-78 face aux espoirs de Cholet en Trophée Coupe de France. Un succès qui permet aux hommes de Dominique Guéret de récupérer un point supplémentaire au classement et de revenir à hauteur du POB. Une formation vendéenne qui a l’inverse s’est inclinée face à Rennes 76-63. Alors que l’équipe dirigée par Guillaume Pons semblait intouchable en début de saison, elle affiche nettement moins de sérénité ces dernières semaines, en témoignent les deux défaites face à l'ESMS (87-83) et Pornic (85-81). Des revers qui ont mis en avant une surprenante fébrilité défensive, alors qu’il s’agissait de l’une des forces de cette formation. Sans oublier que les courts succès à domicile face à Gardonne et Le Mans ont été guère rassurants. Mais le POB est une équipe de caractère, capable de réagir à tout moment, notamment dans les grands rendez vous. Le leader pourra aussi s’appuyer sur un Julian Lewis de retour en forme après quelques soucis physiques.



De son côté, Garonne semble avoir trouvé la bonne carburation depuis la trêve hivernale. Après un début de saison en dents de scie au cours duquel l’équipe semblait se chercher, le GAB fait aujourd’hui figure de rouleau compresseur. Hormis un faux pas du côté d’Horsarrieu (86-76), les Lot et Garonnais ont remporté toutes leurs rencontres en 2020. Parfaitement orchestré par Williams, meneur américain petit par la taille mais grand par le talent, le GAB n’a pas fait de détails face à Rezé (91-68) et Agen (105-48). La blessure de Smith n’a pas altérée la dynamique d’une formation Lot et Garonnaise prête au combat ce samedi.



Dans un « Chaudron» Meilhanais qui fait de nouveau office de forteresse, la bataille s’annonce épique.

Le match aller :

Lors du match aller, les Cendéens s’étaient imposés 72-65. Le POB avait fait la différence lors du troisième quart-temps, au cours duquel il avait infligé un terrible 20-2 au GAB. Les hommes de Dominique Guéret, qui menaient pourtant à la pause, ont trouvé les ressources pour limiter les dégâts lors du dernier acte. Ce samedi soir, ils ont bien l’intention de récupérer la première place mais aussi le point average.

Les effectifs :



Garonne : Mathieu Auriol, Akaemji Williams, Eddy Steiner, Kentwan Smith, Waly Gueye, Abdoul Sow, Nikola Stojilkovic, Alassane Dia, Claude Jean-Pierre, Gary Michel, Matteo Fouitah, Adrien Martineau-Constans.



Coach : Dominique Guéret



Pays des Olonnes : Arnaud Imhoff, Lucas Durand, Aurélien Toto Nkote, Grégory Lessort, Kevin Cantinol, Raphaël Raguette, Erwan Mourier, Julian Lewis, Florian Kashala, Erwan André, Jeremy Jaunin.



Coach : Guillaume Pons



Trois questions à Waly Gueye (Garonne) :

Waly, le GAB sort d’une grosse performance ce week-end en coupe de France face aux espoirs de Cholet. Peut on dire que Garonne a trouvé la bonne formule en ce début d’année 2020 ?



La bonne formule je ne sais pas , mais on peut dire qu on a trouvé la solution pour rien lâcher , être solidaire et gagner les matchs . On ne doute plus, on joue plus ensemble et forcément ça paye .



Peut-on considérer ce choc face au POB comme une finale avant l’heure ?



C’est l’un des matchs voir le match le plus important de notre saison. Ça va être un vrai combat , on est prêt , et nous allons rien lâcher . En tant que basketteur on joue pour des affiches comme ça. C’est ce qui procure l’adrénaline, c’est ce genre de match qui nous motive .



Quel rôle va jouer le public samedi soir, sachant que l’ambiance dans le chaudron Meilhanais a la réputation d’être volcanique ?



Il va jouer une place primordiale. C’est notre soutien. Il est là pour montrer que cette saison peu d’équipes rentreront avec une victoire. Il y a vraiment une super ambiance et c’est elle qui nous porte et fait la différence. Après c’est à nous de profiter de cette avantage pour prendre la 1ere place dès samedi.

Trois questions à Raphaël Raguette (POB) :

Raphaël, comment le POB aborde t’il ce choc à Garonne ?



On aborde ce match avec beaucoup de sérieux car on sait qu'il est important et que ce sera difficile.



L’équipe semble manquer de fraîcheur ces dernières semaines. Qu’en penses tu ?



Il est vrai que nos dernières prestations ne sont pas les meilleures, mais chaque équipe a ses hauts et ses bas. Il ne tient qu'a nous de nous remobiliser.



Ce match à Garonne est il l’occasion de frapper un grand coup et relancer la dynamique positivement ?



C'est sur que si nous gagnons la bas ce sera un gros coup mais on est bien placé pour savoir que ce n'est pas impossible.