Poule B : Niort et Garonne seules équipes toujours invaincues

NM2

Crédit photo : AS Niort Basket

Le derby entre Horsarrieu et ESMS étant reporté à une date ultèrieure, six rencontres se sont disputées ce week-end dans la poule B de Nationale 2 masculine. Une journée qui a vu Niort enchainer sur un quatrième succès consécutif. Garonne, qui compte deux matchs de retard, a confirmé son statut de grand favori face à Rezé.

Agen - Laval : 75-93



Les Agenais, qui devaient faire face à des problèmes physiques, s’attendaient à une rencontre difficile face à une formation Lavalloise sur courant alternatif mais capable de battre n’importe qui.



Les deux formations n’ont pas tardé à entrer dans la partie, offrant au public un premier quart-temps de haute volée offensivement. Champie s’est particulièrement illustré lors de ce premier acte, inscrivant pas moins de 12 points (26-27). Les visiteurs ont ensuite passé la vitesse supérieure, les 4 tirs à trois points inscrits par Plateau faisant très mal au moral de l’ABC. Les mayennais ont compté une large avance au moment de rentrer au vestiaire (40-55). La réaction des Lot et Garonnais ont rattrapé une partie de leur retard grâce à Sy et Abbassi (64-72). Mais les hommes de Greg Elorza ont fini par rendre les armes face à Hopewell et Veillet (75-93).



C’est une superbe victoire que les lavallois ont obtenu ce samedi, en déployant une superbe qualité de basket. Il faudra compter avec eux cette saison.



Agen: Sy (10), Abbassi (17), Rabah (8), Nasri (12), Champie (20), Khelifi (2), Perroni (4), Picardo (4).



Laval : Plateau (20), Veillet (18), Roydor (10), Gelu (2), Nsimba (12), Guirrou (5), Hopewell (14), Lupot (12).





Garonne - Rezé : 95-51



Malgré deux matchs reportés, le GAB a donné l’impression de monter en puissance ces dernières semaines. La venue de Rezé devait permettre aux hommes de Dominique Guéret de rester invaincus.



Les Lot et Garonnais ont fait parler d’entrée leurs qualités physiques et techniques pour asphyxier les banlieusards nantais. Le duo Smith-Williams a déjà fait des étincelles dans un premier quart-temps à sens unique (28-14). Les hommes de Gilles Versier, par l’intermédiaire de Papo et Renaud, ont tout de même réussi à stopper l’hémorragie lors du second acte (45-30). Une légère embellie de courte durée tant les locaux se sont montrés dominateurs à l’image de Smith et Michel (68-41). La force collective du GAB (6 joueurs à plus de 10 points) illustrée par Auriol, Dezallé et Charles a donné une ampleur considérable au score final (95-51).



Le rouleau compresseur Meilhanais a une nouvelle fois fait la différence. Rezé ne pouvait pas lutter, les deux formations ne boxant pas dans le même catégorie.



Garonne: Auriol (10), Dezalle (11), Smith (17), Gueye (7), Williams (12), Michel (12), Charles (12), Mouliom (7), Sow (7).



Rezé : Denis (2), De Casabianca (6), Jacq (5), Cazeaudumec (5), Papo (12), Renaud (10), Robin (6), Adélaïde (5).





Nantes Basket Hermine 2 - Gardonne : 73-79

Touché par le COVID-19 ces dernières semaines, l’Hermine n’abordait pas cette rencontre dans les meilleures conditions. Gardonne, dans le dur depuis le début de la saison, pouvait compter sur sa nouvelle recrue, le serbe Nikola Vujovic.



Les visiteurs ont parfaitement abordé la partie grâce au nouveau venu, Vujovic, bien secondé par Adgnot (12-21). Intenable, Eyango a permis à sa formation de réaliser un rapproché. Mais les banderilles longue distance de Kastratovic, Cesar, Adgnot et Raguette ont permis aux hommes de Cedric Barrat de conserver leur avance (35-41). Grâce à l’abattage de Bengui et l’adresse de Fessier, les nantais se sont davantage rapprochés au tableau d’affichage (56-59). Malgré l’énorme passage de Bengui, Gardonne a résisté jusqu’au bout grâce au talent de Kastratovic. Puis c’est Vujovic qui s’est chargé de porter l’ultime estocade (73-79).

Cette victoire arrive au bon moment pour une équipe de Gardonne qui avait du mal offensivement lors des premiers matchs. Cette embellie sera à confirmer face à Horsarrieu.

Nantes: Gauthier (7), Fessier (11), Gibey (5), Botrand (4), Bengui (20), Gomis (2), Eyango (19), Kangudia (5).

Gardonne : Kastratovic (16), Pouye (2), Adgnot (8), Hoarau (14), Cesar (10), Raguette (11), Vujovic (18).