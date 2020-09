Poule B : Poitiers et le BB Marmande enchaînent

NM2

Contrairement à la semaine dernière, les sept rencontres se sont déroulées ce week-end dans la Poule B de NM2. Une journée qui a vu Poitiers et le BBM Marmande s'imposer pour la seconde fois consécutive.

Gardonne - Poitiers : 45-56

Après une préparation tronquée, Gardonne débutait sa saison face à une équipe de Poitiers victorieuse de Villeneuve lors de la première journée.



Les locaux ont pris le meilleur départ grâce à Idrissa Pouye et Darko Kastratovic (13-11). Mais, dans une première mi-temps gâchée par la maladresse, c’est le PB 86 qui a viré en tête à la pause par l’intermédiaire d’Albert puis Ngufor (22-23). Une avance que les visiteurs ont fructifié dans le troisième quart-temps sous l’impulsion de Cluzeau et l’intenable Ngufor (32-41). Malgré la bonne performance de Raguette, les locaux, en manque de rythme, ont rendu les armes dans une rencontre qui ne restera pas dans les mémoires (45-56).



Les jeunes pousses poitevines enchaînent une seconde victoire avant d’accueillir le BBM Marmande. Pour Gardonne la tâche sera très compliquée à Garonne.

Gardonne : Kastratovic (9), Pouye (5), Adgnot (3), Hoarau (7), Cesar (5), Senghor (4), Raguette (12).

Poitiers : Moretto (4), Lheriau (4), Toure (2), Cluzeau (4), Nelhomme (2), Albert (11), Noba (2), Merceron (5), Ngufor (16), Prot (6).





Pornic – Nantes Basket Hermine (2) : 66-57

Cette rencontre sonnait comme la rentrée des classes entre deux formations qui n’ont pas joué lors de la première journée.

Nouvelle venue dans la poule, l’Hermine a eu du mal à rentrer dans la partie, dépassée par la puissance de Mpoy et l’adresse de Ferchaud (23-9). Étrangement les locaux se sont relâchés, permettant aux nantais de revenir grâce à Bengui et Dujardin (34-30). Mis à mal par des visiteurs audacieux, Pornic a péniblement viré en tête à la fin du troisième quart-temps grâce à Mboma (49-45). Mais à l’expérience, les Reds ont fini par faire la différence grâce à l’adresse de Delage, Leclair puis Ferchaud, qui s’est chargé de porter l’estocade (66-57).

Pornic a assuré l’essentiel face à des jeunes pousses de l’Hermine qui n’ont pas démérité. Nantes accueillera ESMS lors de la prochaine journée tandis que le PBSM se rendra à Niort.

Pornic: Leclair (3), Delage (7), Mpoy (11), Devanne (13), Ferchaud (13), Mboma (11), Quiros (4), Motti (4).

Nantes : Le Roux (9), Gauthier (7), Kabwabwa (10). Botrand (1), Bengui (18), Gomis (3), Dujardin (9).

Rezé – Laval : 83-67 Suite à sa défaite inaugurale à Auch , Rezé avait pour objectif de lancer sa saison face à une équipe de Laval qui a frappé fort face à ESMS lors de la première journée. Le début de rencontre a été particulièrement équilibré, ce sont les lavallois qui ont pris les devants grâce à Lupot et Hopewell (22-25). Une domination qui s’est confirmée lors du second acte, toujours grâce à Hopewell puis Plateau. Mais le talent individuel de De Casabianca et Papo (auteur d’un superbe tir au buzzer) a permis aux hommes de Gilles Versier de ne pas se laisser distancer (35-41). Revenus des vestiaires avec un autre état d’esprit, les locaux ont immédiatement pris les devants par Maudeux puis Robin. Asphyxiés dans le troisième quart-temps, les mayennais ont compté 8 points de retard au moment d’aborder la dernière période (64-58). Dix minutes durant lesquelles les visiteurs ont définitivement sombré sous les assauts de Papo, une nouvelle fois excellent, et De Casabianca (83-67). Auteur d’une seconde mi-temps exceptionnelle, Rezé accroche son premier succès avant de se déplacer à Agen. De son côté, Laval accueillera Auch. Rezé : De Casabianca (15), Maudeux (12), Jacq (8), Papo (28), Soliman (5), Renaud (4), Robin (11). Laval : Veillet (5), Lupot (14), Nsimba (7), Guirrou (9) , Plateau (12), Crétois (3), Hopewell (17). ESMS –Auch : 76-59 En retard dans sa préparation, ESMS n’a rien pu faire lors de la première journée à Laval, mais avait bien l’intention de se rattraper devant son public face à une belle équipe de Auch. Le début de match a été plutôt âpre et engagé, l’Elan prenant les devants grâce Medenouvo puis Duboquet (13-8). Sur leur lancée, les hommes de Xavier Argueil ont pris le large par l’intermédiaire de Jofresa et Ebreuil. Dépassés, les auscitains ont multiplié les fautes, permettant aux locaux de se détacher sur la ligne des lancers-francs. Les 9 derniers points de l’Elan ont été inscrits sur la ligne de réparation (34-21). La suite a été du même acabit avec des locaux conquérants à l’image de Théo Herzig, auteur de deux tirs primés consécutifs. Sans réaction l’ABC a pris l’eau (59-34). Sous l’impulsion de Debrie et Desbarats, seuls joueurs inspirés offensivement, les visiteurs ont tout de même remporté un dernier quart-temps anecdotique (76-59). ESMS a réalisé une prestation convaincante avant de se déplacer à Nantes. Auch enchainera un second déplacement à Laval. ESMS : Medenouvo (10), Ebreuil (10), Duboquet (6), Dabadie (2), Sebie (2), Sidibé (7), Gayon (11), Ruop (5), Jofresa (12), Herzig (11). Auch : Takerboust (8), Brachet (8), Debrie (17), Zoé (5), Nsumbu Bidi (4), Desbarats (12), Hangoué (4), Versier (1).

Villeneuve - Garonne : 78-93

Entre Villeneuve et Garonne c’était un peu le derby des extrêmes qui s’est déroulé dans le chaudron de Descartes. Mais face à un GAB en manque de repères, le VBC était prêt à saisir sa chance.

Le début de rencontre a tourné à l’avantage du GAB avec Sow, dominateur à l’intérieur et même capable de scorer à longue distance. Smith a également réalisé un bon début de partie. L’adresse de Bouyrelou, Gary et Teurcq a permis au VBC de rester dans la partie (15-22). On a assisté à un début de second quart-temps équilibré. Léo Chevalier et Bonnal ont permis à leur formation de se rapprocher, avant que Michel ne redonne 10 points d’avance aux hommes de Dominique Guéret (37-47). Malgré les efforts de Gary et Teurcq, les visiteurs ont géré leur avance grâce à Sow et Michel (51-63). Énorme en seconde mi-temps, Williams, de retour dans la semaine à Meilhan a littéralement pris feu, scellant avec Smith le sort de la rencontre (78-93).

Sans forcer, Garonne a assuré l’essentiel avant d’accueillir Gardonne. Villeneuve tentera d’ouvrir son compteur victoire à Horsarrieu.

Villeneuve : Rodriguez (11), Bancarel (4), Bonnal (7), Diouf (7), Bouyrelou (4), Gary (23), Teurcq (19), L.Chevalier (4).

Garonne : Williams (20), Comblon (1), Mouliom (4), Smith (15), Gueye (12), Charles (8), Michel (13).

BBM Marmande - Agen: 95-86

Ce deuxième derby Lot et Garonnais s’annonçait indécis avec deux équipées ambitieuses, désireuses de jouer le haut du tableau.

La première mi-temps a tourné à l’avantage du BBM avec une nouvelle fois le duo venu du GAB et composé de Steiner et Stojilkovic qui s’est montré à son avantage. Bien aidés par Bailey, enfin de retour à 100%, ils ont donné 11 points d’avance à leur formation. Les Agenais ont montré de belles choses à l’image des deux recrues, Rabah et Sy (49-38). La seconde mi-temps a été identique avec deux équipes désireuses de jouer et qui ont offert un beau spectacle au nombreux public présent. Tisba et Dembele se sont montrés à leur avantage dans la raquette alors que Rabah a confirmé qu’il était une valeur sure pour l’ABC. Il en est de même pour Sy, tout simplement excellent et qui a confirmé les belles dispositions entrevues en préparation (95-86).

Agen accueillera Rezé avec pour objectif de confirmer les promesses entrevues ce week-end. Le BBM se déplacera a Poitiers.

BBM: Bruzac (10), Steiner (18), Stojilkovic (17), Menville (2), Bailey (15), Couzigou (3), Ditu Mona Samu (9), Dembele (10), Tisba (11).

Agen: Rabah (22), Sy (23), Picardo (10), Abbassi (7), Nasri (11), Champie (7), Mbengue (3), Soliman (3).

Niort - Horsarrieu : 70-69

Défait de justesse le week-end dernier face au BBM, Horsarrieu s’attendait à une rude bataille en terre niortaise.

Les hommes de Laurent Hay sont parfaitement entrés dans la partie avec Papiyon et Diouf en chefs d’orchestre. Côté ASCH, Boteko a bien entamé la rencontre mais son équipe a compté 7 points de retard à l’issue du premier acte (23-16). Mais, par l’intermédiaire de Dussarrat et surtout Vukosaljevic, les visiteurs ont recollé au tableau d’affichage au moment de rentrer aux vestiaires (38-36). Le troisième quart-temps a été un véritable chassé croisé avec Gara d’un côté et Vukosaljevic de l’autre. Si Fernandez s’est montré à son avantage, c’est Diancourt qui a permis à Niort de conserver son avantage (52-51). Les deux formations ont décidé de ne rien lâcher. Les visiteurs ont pris les devants jusqu’à ce que Diouf puis Macé ne permettent aux Ducks de reprendre la main. La tension était palpable, Papiyon et Boteko regagnant prématurément les vestiaires suite à un début d’accrochage. Sur deux lzncdrs francs, Monblanc a cru donner la victoire à l’ASCH. Mais c’était sans compter sur Macé qui en drive a permis à son équipe d’accrocher un précieux succès dans les ultimes secondes (70-69).

Niort arrache un précieux succès pour son premier match. Côté landais c’est la frustration qui prédominait avec ce second revers sur le fil.

Niort: Avenet (2), Diancourt (10), Diouf (20), Macé (9), Papiyon (12), Katumbayi (1), Gara (16).

Horsarrieu : Dussarrat (7), Lissalt (2), Descorps (5), Boteko (14), Monfort (5), Dabadie (5), Vukosaljevic (17), Fernandez (4), Monblanc (10).

Si vous voulez contribuer à la rédaction de BeBasket avec des résumés des poules A, C et D de Nationale 2 masculine, merci de nous contacter à redaction@bebasket.fr avec comme object "couverture NM2 poule ? 2020/21"