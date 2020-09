Première réussie pour Florent Piétrus avec Metz

NM2

Premier match et premier succès pour le néo-retraité Florent Piétrus (39 ans), avec les Cannoniers de Metz en Nationale masculine 2 (NM2). La formation messine l'a facilement emporté à domicile face à Massy (73-51), ce samedi soir. « Je n’ai pas besoin de m’étaler sur sa qualité basket, confiait son nouvel entraîneur Stéphane Frentzel avant la rencontre, au Républicain Lorrrain. Dès la première séance, on a vu une énorme différence. Il a une forte exigence de travail et c’est un vrai pro qui va tirer tout le monde vers le haut. Tout le monde a conscience de ce qu’il peut nous apporter et tout le monde en est très content. »

D'autant plus que les Cannoniers, avec un effectif décimé par les blessures, ont signé leur première victoire de la saison, après la défaite à Maubeuge (71-65) le week-end passé. Devant à la pause (43-26), Florent Piétrus (10 points) et les Mosellans ont maintenu le cap pour l'emporter (73-51).

