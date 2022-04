Quelles affiches potentielles pour les playoffs de NM2 ?

NM2

La toujours bien renseignée et informée page Facebook "Nationale 2 masculine - 2021/2022" tenue par Vincent Lamarque a publié un post qui permet d'imaginer les playoffs de Nationale 2 masculine (NM2) un peu en avance. En effet, selon ses sources, les quarts de finale opposent les deux leaders de la poule A à ceux de la poule D ainsi que les leaders des poules C et D aux deuxièmes de la poule D et C.

Après 22 journées sur 26 de jouées, voilà qui donnerait les affiches suivantes :

Metz (2e de la poule D) vs Hyères-Toulon (1er de la poule A)

Feurs (2e de la poule A) vs Recy Saint-Martin (1er de la poule D)

Garonne (1er de la poule B) vs Berck (2e de la poule C)

Loon Plage (2e de la poule C) vs Pornic (1er de la poule B)

S'il reste encore 4 journées, la 26e se jouant le 14 mai, certains clubs ont déjà validé leur place en playoffs voire au classement, comme Hyères-Toulon, assuré de terminer à la première place de la poule A avec 4 victoires d'avance sur Feurs ainsi que le point-average particulier. On rappelle que les vainqueurs des quarts de finale de playoffs accéderont sportivement à la Nationale 1 masculine la saison prochaine.