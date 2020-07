Quincy Hankins-Cole passe de Montbrison à Aix-Venelles

NM2

Quincy Hankins-Cole (2,03 m, 30 ans) revient dans le Sud de la France. L'ancien joueur des Universités de Nebraska (NCAA) et de Pikeville (champion national de NAIA en 2011) était passé par Sorgues en 2012/13. Après avoir bien vagabondé (Finlande, Australie, Islande), l'intérieur est revenu en France en signant à Montbrison à l'été 2018. Après deux saisons dans la Loire (9,9 points, 8,2 rebonds, 2,2 passes décisives et 1 contre pour 15,2 d'évaluation en 24 minutes de moyenne en 2019/20), le natif de Roosevelt (New York) change de club puisqu'il vient de s'engager pour la formation d'Aix-Venelles, qui a été sauvée de la relégation en Nationale 3 par l'arrêt de la saison 2019/20 à ause du coronavirus.

C'est la deuxième recrue du club après l'ailier Geoffrey Delarboulas. Les frères Niflore (Martin et Jérémy) restent tout comme les anciens joueurs LNB Nick Pope et Cyril Guillarme, sans oublier le pivot Jérémy Masudi. Ils seront coachés par Baptiste Chabaud.