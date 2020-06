Recy Saint-Martin : Alexis Auburtin arrive, Massoma et Lemon prolongent

L'Eveil Saint-Martin, après avoir annoncé l'arrivée du jeune Louis Marin-Alix, officialise la signature d'Alexis Auburtin (2,05 m, 25 ans). Formé à l'Etoile de Charleville-Mézières, il a terminé son curcus Espoirs à Châlons-Reims en Espoirs avant de rejoindre Rueil pour lancer sa carrière. Il est passé ensuite par son club formateur de Charleville-mézières (Pro B), Bordeaux (Nationale 2) et Poissy en 2019/20 (Nationale 2).

"J'ai hâte de repartir pour une troisième saison en Nationale 2 avec l'ERSM et de faire connaissance avec les dirigeants, coéquipiers, bénévoles et supporters. J'espère que vous serez nombreux à venir nous voir jouer et nous soutenir, pour qu'on aille le plus loin possible tous ensemble la saison prochaine. Go Tangos !"