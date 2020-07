Remis sur pied, Babacar Niang reste au HTV

Après avoir enchaîné les pépins physiques importants (paralysie du nerf fibulaire puis rupture des ligaments croisés du genou), Babacar Niang (2,07m, 28 ans) a fait son grand retour au Hyères-Toulon Var Basket. À la suite d'une saison presque blanche, il reste au club de Nationale 2 Masculine et fera son grand retour sur les terrains.

À l'été 2019, le HTV a fait revenir Babacar Niang, déjà passé par le club entre 2012 et 2014 lorsque ce dernier était encore en Pro B, avec pour objectif de le remettre sur pied à la suite de son opération au genou. C'est désormais chose faite puisque le pivot a pu participer à trois rencontres avant l'interruption de la saison, mettant tout le monde d'accord concernant ses capacités à dominer dans la peinture. Avec cet intérieur massif de 117kg aux bonnes mains près du cercle, la raquette de Hyères-Toulon devrait être bien gardée, entre expérience et talent.

Le principal intéréssé, après avoir confié sur ses réseaux être "très content de continuer avec la team HTV", il s'est confié :

"Physiquement, je me sens très bien. Collectivement, nous allons essayer de faire la meilleure saison possible et se positionner dans le haut de la poule. Et puis, individuellement, le club attend beaucoup de moi. Je suis considéré comme un joueur majeur donc c'est à moi de rendre toute la confiance que le club me donne. Ça passe le travail il n’y a que ce de vrai."