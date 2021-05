Romain Hillotte quitte Tarbes-Lourdes pour rejoindre l'ESMS en N2

Romain Hillotte (1,95 m, 30 ans) effectue son retour dans les Landes, là où il a grandi. L'ancien espoir de l'Elan Béarnais rejoint l'Elan Souémontain Montgaillardais Sarrazietois (ESMS) qui évolue en Nationale masculine 2 dans la poule B. Hillotte arrive de Tarbes-Lourdes en Nationale 1 avec qui il valait 6,4 points à 36,7% de réussite aux tirs avec 2 rebonds et 2,1 passes décisives. Depuis le début de sa carrière professionnelle, l'arrière a évolué en Nationale 1 avec Cognac, Rueil, Angers et Gries-Oberhoffen. Avant de signer au BCGO, il était déjà rentré dans les Landes jouer en NM3, du côté de Mont-de-Marsan. Le président de l'ESMS, Serge Darbo, s'est confié à Sud-Ouest sur cette arrivée au club :

"On arrive au bon moment. C'était l'année ou jamais. Romain est sur la bascule entre le monde du basket pro et celui du travail. Il vient de monter une affaire d'immobilier avec deux associés qui commence à fonctionner. On correspond aux critères sachant qu'on ne s'entraîne que le soir, trois fois par semaine. Les attaches landaises du joueur ont fait le reste. Il est originaire de Fargues et a été à l'école primaire à Montgaillard, il a plein de potes chez nous."