Shawn King (39 ans) en NM2 à Gravenchon la saison prochaine

NM2

Crédit photo : Pascal Thurotte ASC Denain Voltaire PH

A 39 ans, Shawn King (2,08 m) n'en a pas fini avec sa carrière professionnelle. La saison prochaine, il évoluera de nouveau en Normandie la saison prochaine puisqu'il s'est engagé avec le CS Gravenchon où il remplacera Boubacar Sidibé, parti au Villeneuve Basket Club, un autre pensionnaire de Nationale 2 masculine (NM2).

Le pivot saint-vincentais-et-grenadin est un joueur ultra expérimenté et référencé. Il est notamment passé par la Slovénie, l'Ukraine, l'Italie, la Pologne, la Russie, le Liban et l'Estonie. Mais King a aussi fait de nombreux passages en France en jouant pour le SLUC Nancy en 2012-2013, Le Havre lors de la saison 2014-2015, le BCM Gravelines-Dunkerque en 2016-2017 et Denain en 2019-2020. Le pivot évoluait sur la saison écoulée en Pologne avec le Stal Ostrow, club dont il avait déjà porté les couleurs en 2016-2017 puis en 2018-2019. En première division polonaise, il valait encore 3,1 points et 5,1 rebonds en 14 minutes de moyenne. Selon Paris -Normandie, Shawn King voulait de la stabilité et voulait retrouver la Normandie qu'il avait connu avec Le Havre. Le coach de Gravenchon Bruno Suares est très satisfait de cette recrue XXL.

"Shawn voulait un projet stable. Et à ce niveau-là, il est difficile de faire mieux qu'en France. Shawn reste encore un excellent rebondeur, très dissuasif en défense par sa taille et son placement. Rémy Valin, qui l'a entraîné à Denain, m'a dit de foncer car c'est un super mec, adorable. Il est encore en forme, et surtout c'est un compétiteur. Il sera important pour l'équipe, pas que pour la raquette, mais aussi pour les jeunes joueurs et dans la vie du vestiaire. Je veux notamment qu'il prenne sous son aile notre intérieur anglais Ola Ayodele, qui est encore jeune et va apprendre à ses côtés. Je compte sur Shawn pour qu'il transmette son vécu, pour son sérieux. Et je sais qu'il va nous faire du bien, notamment défensivement, dans la prise des rebonds, son gros point fort, et dans les contres."

Avant l'arrêt de la saison, le CS Gravenchon était neuvième de sa poule C de NM2 avec un bilan de 2 victoires pour 4 défaites.