Shawn King cumule 21 points, 26 rebonds et 10 passes avec Gravenchon

NM2

Crédit photo : CS Gravenchon basket

A 39 ans, Shawn King continue sa carrière professionnelle en Nationale 2 masculine, avec le CS Gravenchon. L'ancien joueur de Nancy, Le Havre, Gravelines-Dunkerque et Denain a cumulé 21 points, 26 rebonds et 10 passes décisives dans la récente victoire de son équipe à Poissy (83-86), pour la cinquième journée de Nationale 2 masculine, a rapporté son agent Nicolas Paul. Une belle victoire alors les Normands ont été menés pendant 35 minutes. Ce succès leur permet d'avoir désormais un bilan positif (3 victoires, 2 défaites) dans la poule C de NM2.