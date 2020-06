Sorgues accueille Grégory Filet et Kenan Guzonjic

NM2

Crédit photo : Sorgues Basket Club

Après l'arrivée de Benjamin John, remplaçant le meilleur scoreur de l'équipe, Kiady Razanamahenina, c'est au tour de Grégory Filet (1,97 m, 28 ans) et Kenan Guzonjic (2,03 m, 25 ans) de débarquer dans le Vaucluse.

Habitué de la division, Grégory Filet apportera toute son énergie et son expérience au SBC. Aperçu en Pro B au début de sa carrière (31 apparitions avec Bourg-en-Bresse et Évreux), ensuite passé par Montbrison, le Basket Club Nord Ardèche et Calais, il évoluait à Cergy-Pontoise depuis cinq ans et sort d'une saison à 9,6 points de moyenne. Le Martiniquais n'arrive pas forcément en terre inconnue à Sorgues car Steed Tchicamboud a déjà été son coach lors de la saison 2018/19 avec les Spartiates.

Présenté comme un intérieur polyvalent, "muni d'un très bon shoot extérieur (37% à 3 points la saison dernière), capable de lire le jeu et de poster", Kenan Guzonjic vivra sa première expérience française en Provence. Formé en NCAA II à Miami, au sein de l'université de Barry, le Bosnien sort d'une saison rookie convaincante dans son pays natal sous les couleurs du KK Bosna (15,4 points, 7,1 rebonds et 2,9 passes décisives).

Sorgues sort d'une saison compliquée après sa rélégation administrative en Nationale 2 avec seulement 7 victoires en 19 rencontres. La première partie du recrutement tend à prouver que l'exercice 2019/20 pourrait être différent.