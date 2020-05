Sorgues fait venir Benjamin John et trace les ébauches de son effectif

NM2

Crédit photo : Sorgues Basket Club

Après avoir annoncé le départ de Kiady Razanamahenina, meilleur marqueur du club en 2019/20, Sorgues s'est lancé à la recherche d'un meneur pour la saison prochaine. Le club de Nationale 2 Masculine s'est tourné vers un habitué des diffférentes divisions du championnat de France en la personne de Benjamin John (1,93 m, 26 ans).

Meneur gaucher, Benjamin John est déjà passé par la Nationale 2 Masculine avec Besançon et l'Ouest Lyonnais, mais aussi en Nationale 1 avec Monaco, Vitré et le GET Vosges et même en Pro B, toujours avec le club de la principauté. Formé au Centre Fédéral et à Cholet, le Français n'est jamais réellement parvenu à faire décoller sa carrière professionnelle.

Outre cette première recrue, le club vauclusien a également officialisé deux prolongations. Franco Kouagnia, poste 5 dont l'apport en terme de points s'élevait à 15,3 par match la saison passée, sera toujours le point d'encrage des "Underdogs" en 2020/21. Olushina Ikuesan, poste 2 qui pesait quant à lui 12,4 points la saison dernière, sera allier à Benjamin John sur la ligne arrière.