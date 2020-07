Stanley Poliniere et Jessy Kangaba renforcent Tremblay

NM2

Crédit photo : TAC Basket

La formation de Seine-Saint-Denis enregistre les arrivées de Stanley Poliniere (1,87 m, 18 ans) et de Jessy Kangaba (1,97 m, 25 ans).

Le jeune meneur Stanley Poliniere revient au TAC. Passé par toutes les catégories jeunes du club, il a par la suite intégré le centre de formation de Fos-sur-Mer (à l'époque en Jeep Elite), avant de traverser l'océan Atlantique et de rejoindre la meilleure école préparatoire américaine, Scotland Prep School Academy. Doté d'une bonne vision de jeu, c'est un très fort défenseur. Le poste 3 Jessy Kangaba arrive "librement" au club, en tant que non muté après une année sans jouer. Avant cette saison blanche, il évoluait à Longeau-Amiens, en Nationale 2 également. L'ailier athlétique est capable de performer offensivement et de défendre sur plusieurs postes.

Ce sont donc les quatrième et cinquième recrues de Tremblay, après Tristan Toneguzzo, Rholy Mouliom et Seydina Ababacar Ndiaye. Ils rejoignent Sophian Rafai, Alan Thompson, Mehdi Gabsi et Moustapha Diop, qui restent au club pour la saison prochaine.