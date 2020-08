Steed Tchicamboud lié à Sorgues jusqu'en 2022

NM2

Crédit photo : Christophe Canet

Arrivé à Sorgues à l'été 2019, Steed Tchicamboud a prolongé d'un an le contrat qui le lie à Sorgues. L'ancien meneur sera donc le coach des Underdogs jusqu'en 2022. "Moi, je suis heureux ici", a confié celui qu'on surnommait l'escroc, vice champion d'Europe 2011 avec les Bleus, au journal La Provence. "Ce que j'aime bien dans ce club, c'est qu'il a un gros vécu avec, en outre, une municipalité vraiment au soutien et un réseau de partenaires en puissance. On peut construire quelque chose de grand ici."

Après sa riche carrière de joueur, marquée notamment par le triplé Championnat-Coupe-Semaine des As de 2012 avec Chalon, Tchicamboud s'est reconverti dans le coaching, faisant ses gammes comme assistant au Centre Fédéral (NM1) en 2016-2017, puis coach principal de Trappes-Saint-Quentin-en-Yvelines (NM3) et Cergy-Pontoise (NM2) avant donc de rejoindre Sorgues.